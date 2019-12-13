Госдума в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на стадионах

Госдума приняла в пятницу, 13 декабря, в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. Исключение составляют детско-юношеские спортивные мероприятия, говорится в пояснительной записке к документу.

Для продажи необходимо будет заключить соответствующее соглашение с организаторами игр, передает НСН.

Авторами проекта закона выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Законопроект также устанавливает порядок расходования средств, полученных от продажи пива и напитков на его основе. Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, которые утвердило Министерство спорта России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Свищев считает, что начало продаж пива на стадионах будет способствовать снижению потребления алкоголя россиянами, так как они не будут стараться выпить как можно больше пива до матча, а употреблять его на соревновании смогут дозировано — до игры и во время перерыва.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов также одобрил инициативу.

«Если всё будет организовано именно так, как говорят авторы, а деньги пойдут на развитие нашего спорта — я только за. Мы все прекрасно знаем, что болельщики зачастую приходят на игры в том состоянии, в котором лучше и из дома не выходить», — цитирует парламентария «Федеральное агентство новостей».

5 декабря комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей. Глава комитета Михаил Дегтярев назвал российских болельщиков «самыми культурными» в отличие от европейских, которым, по его словам, никто не запрещает пить пиво.