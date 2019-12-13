Прямой эфир

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на стадионах

0
Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла в пятницу, 13 декабря, в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. Исключение составляют детско-юношеские спортивные мероприятия, говорится в пояснительной записке к документу.

Пена дней: депутаты предлагают вернуть пиво на стадионы
Инициатива пока остается спорной

Для продажи необходимо будет заключить соответствующее соглашение с организаторами игр, передает НСН.

Авторами проекта закона выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Законопроект также устанавливает порядок расходования средств, полученных от продажи пива и напитков на его основе. Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, которые утвердило Министерство спорта России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Свищев считает, что начало продаж пива на стадионах будет способствовать снижению потребления алкоголя россиянами, так как они не будут стараться выпить как можно больше пива до матча, а употреблять его на соревновании смогут дозировано — до игры и во время перерыва.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов также одобрил инициативу.

«Если всё будет организовано именно так, как говорят авторы, а деньги пойдут на развитие нашего спорта — я только за. Мы все прекрасно знаем, что болельщики зачастую приходят на игры в том состоянии, в котором лучше и из дома не выходить», — цитирует парламентария «Федеральное агентство новостей».

5 декабря комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей. Глава комитета Михаил Дегтярев назвал российских болельщиков «самыми культурными» в отличие от европейских, которым, по его словам, никто не запрещает пить пиво.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщики оценили проект о продаже пива на стадионах
Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019