Индекс фуры: рынок грузовиков покатился с горы

Рынок грузовых автомобилей в России снизился на 4% за 11 месяцев 2019 года, об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», предоставленная «Известиям». Отечественные компании, широко представленные в сегменте среднетоннажных грузовиков, пока что в плюсе, в то время как иностранные компании ушли в серьезное пике на 14%. Основное падение пришлось на сегмент магистральных грузовиков, а это говорит о падении коммерческих перевозок. Чем меньше по дорогам страны едет фур с товарами, тем сильнее падает экономика, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Рынок не обнадеживает

С января по ноябрь 2019 года в России было продано 68,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 3,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 71,5 тыс. машин. Продажи иностранных грузовиков за 11 месяцев составили 30,3 тыс. штук (-13,7%), отечественных — 38,5 тыс. грузовиков (+5,8%). Безусловный лидер грузового рынка КамАЗ за этот период реализовал 24,6 тыс. автомобилей (+8%), ГАЗ занимает вторую строчку с результатом 5,6 тыс. авто (+6%). На третьей ступеньке Scania, реализовавшая 4339 грузовиков, продажи шведского автопроизводителя упали сразу на 22,6% с начала года.

Занимающая четвертое место компания Volvo смогла продать 4921 машину (-14%), замыкает пятерку лидеров грузового рынка Mercedes-Benz (3531 шт.; -14,3%). Далее в десятке популярных грузовых компаний в порядке убывания идут MAN (3941 шт.; -13,3%), Isuzu (2762 шт.; -24,1%), «Урал» (2290 шт.; -1,8%), DAF (2149 шт.; -13,5%), МАЗ (2580 шт.; -5%).

грузовики Двигатель тягача на линии сборки грузового автомобиля «КамАЗ» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Снижение продаж ведущих европейских производителей грузовиков обусловлено в первую очередь общей экономической ситуацией в России и лишь во вторую налоговыми маневрами и финансовым стимулированием со стороны государства, считает начальник отдела региональных продаж «Скания-Русь» Александр Бабушкин.

«Это снижение было прогнозируемым, поскольку прошлый 2018 год был пиком непрерывного стремительного роста после разворота в 2016 году, за которым должно было последовать неизбежное циклическое снижение. Тем не менее Scania в России приближается к концу года в соответствии с намеченным планом. Сохранять позитив нам помогает долгосрочный характер взаимодействия с клиентами и фокус внимания на качество оказываемых услуг, а не на объемы продаж. Если же говорить о прогнозах на 2020 год, то при отсутствии существенного экономического роста транспортные компании в большинстве своем смогут обеспечивать лишь замещение старых автомобилей, но не расширение парка, что в основном они уже успели сделать на протяжении 2017–2018 годов. Поэтому мы прогнозируем дальнейшее снижение объемов продаж на рынке тяжелой грузовой техники», — отметил в разговоре с «Известиями» Бабушкин из Scania.

Россияне в плюсе

В свою очередь, на КамАЗе отмечают, что компания чувствует себя уверенно на падающем рынке за счет расширения модельной линейки.

«КамАЗ чувствует себя лучше рынка по той простой причине, что мы еще несколько лет назад начали внедрять новый модельный ряд, который позволил нам занять те сегменты, в которых мы не были представлены ранее. У нас традиционно продажи были в основном в сегменте строительной техники, полноприводных грузовиках, но не в магистральных тягачах. За счет того, что мы вывели новые модели, в частности 5490 (5490 Neo), мы смогли сохранить и продажи на относительно высоком уровне, и долю рынка», — рассказал руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

грузовики Линия сборки кабин грузового автомобиля «КамАЗ» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Собеседник отметил, что в ближайшие два года КамАЗ намерен дополнительно увеличить свой модельный ряд за счет выхода на рынок легких коммерческих грузовиков. Последние традиционно были козырем ГАЗа, но не менее ощутимую помощь Горьковскому автозаводу в этом году оказали среднетоннажные грузовики. По прогнозу ГАЗа по итогу этого года объем среднетоннажников останется на уровне прошлого года или покажет небольшой прирост — на 1–2%. При этом доля ГАЗа составит 10%.

«Объясняется это как в целом ростом продаж «ГАЗона Next», так и ростом спроса на «ГАЗон Next 10», который вышел на рынок в 2018 году. Также драйвером в продажах стал внедорожный грузовик «Садко Next». В следующем году мы ожидаем стагнацию рынка или падения примерно на 2–3%, что связано с отсутствием признаков оживления деловой активности и низкими темпами обновления парков в коммерческом секторе. Мы планируем укрепить свои позиции на рынке за счет расширения линейки грузовиков», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Фура не заводит экономику

Отрицательные результаты иностранных производителей связаны прежде всего со снижением продаж магистральных тягачей. Это немаловажный фактор, поскольку на долю автотранспорта приходится 80% всех перевозок грузов по России. Падение продаж грузовиков находится в корреляции с замедлением динамики розничной торговли в России. По данным Росстата, за три квартала 2019 года перевозки автомобильным транспортом увеличились на 3,1% (до 4,2 млн т).

В целом по итогу года прогнозируется падение коммерческих перевозок автомобильным транспортом, затем будет небольшой прирост (около 2%), отмечает директор центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова. По ее словам, снижение продаж грузовых автомобилей является опережающим экономическим индикатором, который говорит о событиях, которые еще только должны произойти.

грузовики Новые грузовые тягачи КамАЗ-5490 NEO Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«В целом в грузоперевозках автомобильный транспорт занимает очень большую долю. Среднее расстояние, которое проходят автомобили, постоянно растет, сейчас в коммерческих перевозках оно составляет 85 км. В экономике страны коммерческий транспорт играет огромную роль. На покупке грузового автомобиля сказываются показатели экономического роста страны в целом, уверены ли перевозчики и компании, что смогут окупить эти автомобили. Сейчас крупный ритейл снижает активность из-за того, что доходы населения падают, а это непосредственно связано с розничным товарооборотом. Снижение грузоперевозок и продаж грузовиков — один из опережающих индикаторов, которые предсказывают нам, что будет с ВВП в будущем, по этим показателям очень часто прогнозируют состояние экономики», — заметила Кулакова.

Падение продаж грузовиков — общее отражение состояния экономики страны, соглашается с Кулаковой советник при Минэкономразвития РФ по вопросам автомобильной отрасли Сергей Бургазлиев.