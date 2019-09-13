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На «КамАЗе» рассказали о разработке беспилотного грузовика без кабины

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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«КамАЗ» ведет разработку беспилотного грузовика без кабины, сообщил руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства «КамАЗ» Ханс Петер Мозер.

«Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения», — приводит его слова «Коммерсант».

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Мозер отметил, что новый грузовик будет управляться без участия водителя.

Он добавил, что в Европе беспилотники уже тестируются на дорогах общего пользования.

«Изо дня в день грузовики едут из Германии в Италию в составе автоколонны, только первый грузовик — с водителем, второй — без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает», — рассказал Мозер.

В начале сентября сообщалось, что «КамАЗ» будет проводить испытания беспилотных грузовиков на закрытой территории завода. Как пояснили в компании во вторник, 3 сентября, такое решение принято из-за отсутствия в России законодательной базы для курсирования беспилотных грузовых авто.

В ноябре 2019 года Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента подведут в 2022 году.

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