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В Госдуме рассказали о сроках рассмотрения проекта о беспилотных авто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме уточнили сроки, когда могут рассмотреть законопроект, допускающий к эксплуатации беспилотные автомобили. Как рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, документ в первом чтении депутаты могут рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее 9 сентября компания «Яндекс» сообщила, что ее беспилотные автомобили проехали во время тестов, которые стартовали в 2018 году, более 1 млн км по территории России, США и Израиля.

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Документ уже рассмотрели на заседании профильного комитета в конце весенней сессии 2019 года, отметил Васильев.

По его словам, депутаты пришли к выводу, что такой закон нужен и его следует принять в первом чтении. Возникающие замечания необходимо будет учесть при доработке ко второму чтению, подчеркнул депутат.

«Сейчас его готовят к первому чтению. Когда будут соблюдены все процедуры, он поступит в Госдуму в Пленарный зал. Скорее всего, в первом чтении его рассмотрят на осенней сессии», — сказал парламентарий.

Он добавил, что подобный законопроект по беспилотным технологиям разрабатывают в правительстве, но в комитет он не поступал.

Поэтому депутаты рассмотрели документ «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств», который разработала группа юристов АНО «Робоправо» во главе с Андреем Незнамовым. Одним из соавторов выступил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Законопроект, в частности, предполагает, что беспилотник может управляться не только водителем в салоне, но и оператором вне автомобиля. То есть и тот и другой смогут в критической ситуации взять управление на себя.

19 августа стало известно, что «Яндекс» до 2022 года выведет на дороги России 1 тыс. беспилотных машин. В компании пояснили, что увеличение количества автономных автомобилей на российских дорогах позволит сократить сроки исследования беспилотной технологии.

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