Не всякой фуре фора: зарубежных автоперевозчиков могут лишить субсидий

Отечественные автоперевозчики, работающие на международных направлениях, предложили Минтрансу лишить зарубежных конкурентов поддержки из бюджета. Они просят субсидировать грузоотправителям логистические затраты только в том случае, если они заключают договоры с российскими компаниями. Речь идет об общей сумме 26,3 млрд рублей до конца 2019 года. В Минтрансе уточнили, что инициатива поддержана. Сейчас около половины рынка автоперевозчиков, которые экспортируют товары из России, приходится на иностранных игроков. Нацпроект, утвержденный в конце прошлого года, предполагает увеличение объема несырьевого экспорта до $250 млрд за шесть лет.

Оставят без субсидий

Минтранс поддержал идею автоперевозчиков изменить схему субсидирования из бюджета экспортных поставок машиностроительной продукции, сообщил «Известиям» представитель ведомства. Грузоотправители смогут получать компенсацию транспортных расходов, только если заключат договоры с компаниями, зарегистрированными в РФ. Соответствующая позиция Минтранса и проект изменений в постановление правительства, по его словам, направлены в Минэкономразвития. Там на запрос «Известий» не ответили.

В конце прошлого года с этим предложением в Минтранс обратилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), идею поддержали Российский автотранспортный союз и Российский экспортный центр (копия письма есть у «Известий»). Письмо с аналогичной просьбой министру промышленности и торговли Денису Мантурову в январе 2019 года писал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин («Известия» ознакомились с документом). В Минпромторге отказались от комментариев.

Камнем преткновения стала компенсация из бюджета до 80% логистических затрат на перевозку наземным транспортом экспортируемой высокотехнологичной продукции — автомобилей, запчастей, спецтехники, энергетического оборудования. Субсидии получают грузоотправители, но фактически они покрывают затраты на оплату услуг логистических компаний за доставку товара за рубеж. Объемы финансирования в 2017–2019 годах составляют 26,3 млрд рублей.

Однако с 1 января 2019 года максимальный размер экспортных субсидий на транспортировку высокотехнологичной продукции снизили с 25% до 7% от стоимости контракта. Об этом говорится в письме РЭЦ в адрес экспортеров (документ есть у «Известий»). При том, что в конце прошлого года кабмин утвердил нацпроект «Международная кооперация и экспорт», по которому объем несырьевого экспорта к 2024 году нужно увеличить в два раза — до $250 млрд.

Плюсы и минусы

Если новая схема субсидирования будет принята, ситуацию удастся уравновесить, сказал «Известиям» вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. По его словам, сегодня экспортерам удобнее работать с иностранными экспедиторскими компаниями-посредниками из-за нюансов российского законодательства. В итоге иностранцы имеют конкурентные преимущества.

В Польше, например, крупные производители оформляют договоры с местными компаниями, рассказал «Известиям» замгендиректора автоперевозчика «Грин Лайн» Виктор Сазонов. Если весь объем субсидий получат российские экспедиторы, это позволит активнее обновлять автопарк и увеличить объем перевозок, считает он.

В свою очередь иностранные игроки указывают на риски субсидирования экспортных перевозок исключительно отечественным транспортом.

— На рынке могут появиться новые посредники, то есть российское юрлицо будет нанимать иностранного перевозчика. Результатом станет увеличение цены для конечного потребителя, — сказал «Известиям» директор по транспортной логистике Itella в России Дмитрий Пикалов.

Он также предположил, что такие действия российского правительства могут спровоцировать контрмеры со стороны других государств.

Эксклюзивное право на получение субсидий будет способствовать выполнению задачи нацпроекта по наращиванию экспорта транспортных услуг, отметил глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Вместе с тем, по его словам, правительству нужно выработать дифференцированный подход к экспортерам — размер компенсаций должен зависеть от продукции и расстояния, на которое она доставляется.

В свою очередь источник «Известий» в машиностроительной отрасли рассказал, что новая схема сузит круг перевозчиков, с которыми можно будет работать по госпрограмме поддержки экспорта и возникнут сложности с определением того, какая автотранспортная компания является отечественной (у российского юрлица могут быть иностранные акционеры).

Представители «АвтоВАЗа» и группы ГАЗ сказали «Известиям», что программа поддержки экспорта работает эффективно. Представитель Волжского автозавода отметил, что доля затрат на транспортировку в дальнее зарубежье может составлять до 15% от цены контракта, при этом в 2018 году в том числе благодаря субсидиям экспорт Lada вырос на 68%, до 41,7 тыс. автомобилей. В Росспецмаше сообщили, что по итогам пошлого года экспорт спецтехники вырос на 40%, до 11,1 млрд рублей. В структуре затрат расходы на транспортировку достигали 25%.