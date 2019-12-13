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Песков обвинил США в нарушении ДРСМД при испытании новой ракеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США долгое время вели подготовку к нарушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытания Соединенными Штатами новой ракеты.

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«Не могу комментировать характеристики ракеты, но США давно вели подготовку к нарушению ДРСМД, это мы выявляли неоднократно», — подчеркнул он.

Ранее в этот день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что в Москве встревожены тестированием США ракеты, запрещенной ДРСМД.

Он отметил, что США имели право это сделать, так как ранее они в одностороннем порядке вышли из соглашения. Однако то, что испытание провели вскоре после выхода, показывает, что разработка оружия велась долго.

12 декабря США испытали неядерную баллистическую ракету наземного базирования, на создание и подготовку к запуску которой ушло 9 месяцев. Пентагон назвал испытание успешным.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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