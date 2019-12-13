Прямой эфир

В МИД КНР прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

0
Фото: ТАСС/Артем Иванов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики оценили запуск ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 13 декабря.

Тестирование оружия, по мнению китайских дипломатов, подтверждает, что Вашингтон хотел выйти из соглашения по РСМД для того, чтобы получить военное преимущество. В МИДе отмечают, что разработка данного типа ракеты началась до выхода США из договора.

Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели испытание ракеты «Томагавк» с наземной пусковой установки

«Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из договора РСМД, Пентагон уже провел два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД», — цитирует информагентство официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В МИД КНР добавили, что все заявления США о нарушениях Россией ДРСМД и исходящих из Китая угрозах — это «неуклюжее представление».

Ранее в этот же день Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты. По словам главы ведомства Марка Эспера работа по созданию и запуску ракеты заняла менее девяти месяцев.

12 декабря США испытали неядерную баллистическую ракету наземного базирования. Запуск прошел с ВВС Ванденберг в Калифорнии. Позже Пентагон раскрыл подробности операции. Баллистическая ракета средней дальности и наземного базирования пролетела более 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США из соглашения. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США заявили о неготовности участвовать в гонке вооружений
Эксперт из США оценил шансы на возрождение ДРСМД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019