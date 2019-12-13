В МИД КНР прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики оценили запуск ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 13 декабря.

Тестирование оружия, по мнению китайских дипломатов, подтверждает, что Вашингтон хотел выйти из соглашения по РСМД для того, чтобы получить военное преимущество. В МИДе отмечают, что разработка данного типа ракеты началась до выхода США из договора.

«Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из договора РСМД, Пентагон уже провел два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД», — цитирует информагентство официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В МИД КНР добавили, что все заявления США о нарушениях Россией ДРСМД и исходящих из Китая угрозах — это «неуклюжее представление».

Ранее в этот же день Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты. По словам главы ведомства Марка Эспера работа по созданию и запуску ракеты заняла менее девяти месяцев.

12 декабря США испытали неядерную баллистическую ракету наземного базирования. Запуск прошел с ВВС Ванденберг в Калифорнии. Позже Пентагон раскрыл подробности операции. Баллистическая ракета средней дальности и наземного базирования пролетела более 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США из соглашения. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.