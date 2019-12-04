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Эксперт из США оценил шансы на возрождение ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не имеет шансов на возрождение, но его могут сменить неформальные договоренности Москвы и Вашингтона. Об этом заявил почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) Роберт Легвольд.

Ядерный раритет: Россия повременит с развертыванием своих РСМД
Однако лишь при условии, что подобные американские ракеты не появятся в Европе

Как он сказал «РИА Новости» в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума, осенью с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил США ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, причем не только в Европе, но и в Азии и других регионах.

По мнению профессора, инициатива российского лидера реалистична и конструктивна, однако вызывает сомнение, что Белый дом пойдет навстречу России.

«Проблема будет в Азии — приоритетном регионе для размещения США наземных ракетных комплексов в неядерном оснащении против Китая», — поделился он мнением.

Евросоюз, как полагает Легвольд, должен поддерживать предложение Путина, но немцы колеблются в данном вопросе. Однако заявление президента Франции, назвавшего инициативу «основой для обсуждений», дает надежду на хороший исход.

Американский эксперт выразил надежду на то, что все стороны примут предложение президента России.

О предложении «заморозить» распространение и установку ракет в Европе Владимир Путин заявил еще в сентябре. Тогда он направил это послание в столицы разных государств, в том числе и странам — участницам НАТО.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения.

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