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Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты

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Фото: twitter.com/Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper
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Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

Он уточнил, что испытание прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования провели военно-воздушные силы США совместно с Управлением стратегических возможностей. По словам Эспера, работа по созданию и запуску ракеты заняла менее девяти месяцев.

12 декабря в 08:30 (19:30 мск) с базы ВВС США Ванденберг был запущен прототип баллистической ракеты неядерной конфигурации. Ее полет проходил над Тихим океаном. Ракета упала в океан, пролетев более 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

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