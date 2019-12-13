Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты

Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

Он уточнил, что испытание прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования провели военно-воздушные силы США совместно с Управлением стратегических возможностей. По словам Эспера, работа по созданию и запуску ракеты заняла менее девяти месяцев.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

12 декабря в 08:30 (19:30 мск) с базы ВВС США Ванденберг был запущен прототип баллистической ракеты неядерной конфигурации. Ее полет проходил над Тихим океаном. Ракета упала в океан, пролетев более 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.