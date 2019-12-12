США испытали неядерную баллистическую ракету наземного базирования

США протестировали ракету средней дальности наземного базирования. Прежде такие модели были запрещены Договором о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности). Об этом «РИА Новости» сообщил представитель авиабазы Ванденбрг в четверг, 12 декабря.

«Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8:30 утра (19:30 мск) по тихоокеанскому времени сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Мы сейчас проводим оценку результатов», — цитирует информагентство своего собеседника.

О предложении «заморозить» распространение и установку ракет в Европе президент РФ Владимир Путин заявил еще в сентябре. Тогда он направил это послание в столицы разных государств, в том числе и странам — участницам НАТО.

25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от российского лидера, однако ответила, что Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но «оно не заслуживает доверия», так как Россия уже якобы развернула ракету SSC-8 в нарушение договора о РСМД.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения.