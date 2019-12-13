Выплаты пострадавшим от паводка под Иркутском проверит МЧС

МЧС проверит эффективность использования средств на выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области. В регион прибыла специальная комиссия, идет проверка документов с отчётностью. В конце июня более 45 тыс. человек пострадали от наводнения, 26 жителей погибли, четверо числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну. За время паводка подтопило около 11 тыс. жилых домов.