Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, несмотря на то, что позиция ЕС в отношении Москвы не конструктивна, а давление путем санкций бесполезно, Россия и дальше будет выстраивать дружественную политику в отношении других стран.

«Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз <…> Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения», — цитирует депутата «РИА Новости».

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу.

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Москву и ввели санкции.

Россия ответила зеркально, подчеркнув, что не является стороной внутриукраинского конфликта.