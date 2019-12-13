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В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Я верю, что антироссийские санкции отменят через два года»
Глава французской делегации на Ялтинском экономическом форуме Тьерри Мариани — об условиях снятия ограничений и миссии нового президента Украины

По его словам, несмотря на то, что позиция ЕС в отношении Москвы не конструктивна, а давление путем санкций бесполезно, Россия и дальше будет выстраивать дружественную политику в отношении других стран.

«Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз <…> Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения», — цитирует депутата «РИА Новости».

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу.

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Москву и ввели санкции.

Россия ответила зеркально, подчеркнув, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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