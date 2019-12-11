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Лавров пошутил о санкциях и импичменте в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон пошутил о политической жизни в США.

«Мне кажется, какой день ни выбери - по приезде в Вашингтон всегда совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом», - ответил Лавров на замечание журналистов о том, что его визит пришелся на момент обсуждения антироссийских санкций и возможного импичмента президенту Дональду Трампу.

Лавров прибыл в США с рабочим визитом 10 декабря. Он провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом. В ходе встреч обсуждались вопросы торговли, Иран, КНДР, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и двусторонние отношения.

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