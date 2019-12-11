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Трамп оценил встречу с Лавровым

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 декабря в Вашингтоне.

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России <…> Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время», - написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, в ходе переговоров обсуждались многие вопросы, в том числе торговля, Иран, КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и обвинения в адрес России во вмешательство в выборы.

Сам Лавров отметил, что встреча с Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания. Глава российского МИДа указал, что стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем и обсудили важные двусторонние вопросы.

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря и также провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео/

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