Трамп оценил встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 декабря в Вашингтоне.

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России <…> Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время», - написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, в ходе переговоров обсуждались многие вопросы, в том числе торговля, Иран, КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и обвинения в адрес России во вмешательство в выборы.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck