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Трамп и Лавров обсудили тему «вмешательства России» в американские выборы

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне 10 декабря обсудили обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп предостерег Лаврова от «любого вмешательства в выборы в США».

Сергей Лавров прибыл с визитом в США ранее во вторник. До переговоров с Трампом российский министр провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, с которым также обсуждались вопросы стратегической стабильности, двусторонние отношения и вопрос о «вмешательстве».

Помпео тогда заявил, что Вашингтон будет предпринимать меры в случае подобных действий Москвы.

Лавров же в очередной раз указал, что все спекуляции относительно мнимого вмешательства России во внутренние процессы в США безосновательны.

«Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому что их не существует», — приводит его слова ТАСС.

Глава МИД также предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 года после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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