Лавров пригласил Помпео в Россию в любое удобное время

Государственный секретарь США Майк Помпео может посетить Россию в любое время. С таким высказыванием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 10 декабря.

Лавров отметил, что Россия имеет большой потенциал сотрудничества с Соединенными Штатами, несмотря на разногласия и трудности. По его мнению, страны должны использовать это для собственной выгоды и для блага мирового сообщества.

«Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию», — заявил российский министр. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 10 декабря, в Белом доме заявили, что предстоящая в этот день встреча Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа имеет ключевое значение для благосостояния Соединенных Штатов, поскольку на ней ожидается обсуждение контроля за вооружениями, безопасности во время выборов и национальной безопасности.