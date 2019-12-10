Белый дом назвал темы переговоров Лаврова и Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в Вашингтоне контроль над вооружениям, выборы и национальную безопасность США.

«Любой американский президент обязан постараться выстроить отношения по всему миру», — сказал официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в беседе с Fox Business Network во вторник, 10 декабря.

Вышеперечисленные темы американская сторона обязана обсудить, подчеркнул он.

Лавров прилетел в американскую столицу ранее во вторник. В настоящее время он проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

7 декабря появились сообщения о том, что Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и на тот момент госсекретарем Рексом Тиллерсоном.