Трамп на встрече с Лавровым призвал к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне призвал российскую сторону решить конфликт на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Сам глава российского МИДа, комментируя итоги переговоров с Трампом, заявил о надежде России на то, что президент Украины Владимир Зеленский будет следовать предвыборным обещаниям и остановит военные действия в Донбассе, пишет ТАСС.

Сергей Лавров прибыл с визитом в США во вторник, 10 декабря. Помимо встречи с Трампом он провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео. Стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, КНДР, Сирию, двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и ряд других вопросов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота. При этом украинские власти и их партнеры из США возлагают ответственность за ситуацию на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев начать переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

9 декабря по итогам «нормандского саммита» в Париже президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет делать всё, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации на Украине. При этом он отметил важность начала диалога между сторонами конфликта.