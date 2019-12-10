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Путин пообещал содействие России в урегулировании ситуации в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия будет делать всё, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

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В ходе пресс-конференции российский лидер указал на важность стабилизации ситуации в Донбассе ради улучшения жизни населения и призвал Киев не затягивать с выполнением Минских договоренностей, альтернативы которым нет.

«Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил необходимость продления договора об особом статусе Донбасса и увеличения числа пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Говоря о достижении договоренностей о разведении сил ополченцев и украинских военных, президент назвал их шагом на пути к деэскалации.

«Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено», — цитирует Путина ТАСС.

В целом прошедшие переговоры президент РФ охарактеризовал как очень полезные и отметил «потепление» в урегулировании украинского кризиса.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Также состоялась первая личная встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота в стране.

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