Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что стороны «констатировали наличие целого ряда серьезных проблем».

Кроме того, он уточнил, что Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3. Теперь, по его словам, решение остается за Вашингтоном.

Лавров прибыл в США с рабочим визитом 10 декабря. Перед встречей с Трампом у главы МИД РФ прошли переговоры с госсекретарем Майком Помпео.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».