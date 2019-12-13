Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».

«Очень жалею (что сняли с эфира — Ред.), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то — «Слуга народа», — пошутил Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Также украинский лидер рассказал, что с 2012 года компания из Швеции приобретала права на «рейтинговые продукты» киностудии «Квартал 95», одним из учредителей которой является Зеленский. По его словам, именно шведские кинопрокатчики продали права на трансляцию «Слуги народа» телеканалу ТНТ.

Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли впервые был показан на российском телевидении 11 декабря. В эфире ТНТ вышли первые три серии, после чего показ был отменен.

В свою очередь, гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что картина изначально покупалась для платной онлайн-платформы Premier, а первые серии вышли в эфир в качестве маркетингового хода. В пресс-службе также подтвердили, что возврат сериала на экран не планируется.

«Слуга народа» является сатирическим представлением политической ситуации на Украине. Он вышел на экраны на Украине в 2015 году и стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов. По сюжету главный герой — учитель истории Василий Голобородько (в исполнении Зеленского), раздосадованный коррупцией и разрухой в стране, в сердцах выкрикивает эмоциональный монолог. Видео инцидента попадает в сеть и приносит герою популярность. По просьбе своих учеников он выдвигается в президенты и побеждает на выборах.