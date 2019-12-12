Гендиректор «Газпром-медиа» объяснил показ сериала «Слуга народа»

Телесериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли изначально приобретался для платной онлайн-платформы Premier, а не для трансляции в эфире ТНТ. Об этом заявил гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко 12 декабря.

По его словам, показ первых трех серий был маркетинговым ходом, поэтому зрителям телеканала не следует обижаться на снятие сериала с эфира.

«Зачем в эфир, он изначально приобретался для платной платформы», — цитирует Чернышенко «РИА Новости».

Украинский сериал «Слуга народа» впервые появился на российском телевидении 11 декабря. В эфире ТНТ вышли первые три серии, после чего показ был отменен, а сетка — изменена.

В пресс-службе телеканала ранее подтвердили, что возврат сериала на экран не планируется. Первый сезон «Слуги народа» доступен на платной онлайн-платформе с 12 декабря.

В Верховной раде от Зеленского потребовали объяснений за трансляцию сериала в России. Так, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в обращении к президенту попросил назвать стоимость сделки и сроки, в которые велись переговоры о продаже прав.

Сериал «Слуга народа» студии «Квартал 95» является сатирическим представлением политической ситуации на Украине. Он вышел на экраны на Украине в 2015 году и стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов.

По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Голобородько (в исполнении Зеленского), раздосадованный коррупцией и разрухой в стране, в сердцах выкрикивает эмоциональный монолог. Видео инцидента попадает в Сеть и приносит герою популярность. По просьбе своих учеников он выдвигается в президенты и побеждает на выборах.