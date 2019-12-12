Прямой эфир

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала.

11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа». Затем эфирная сетка ТНТ изменилась. Дальнейшие серии не запланированы к показу.

Представители телеканала объяснили, что появление сериала в эфире было маркетинговым ходом для повышения интереса публики к платной интернет-платформе.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — приводит сообщение пресс-службы ТНТ «РИА Новости».

Сериал «Слуга народа» является сатирическим представлением политической ситуации на Украине. По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского), раздосадованный коррупцией и разрухой в стране, становится президентом.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выход сериала на российском ТВ и рассказал о том, будет ли его смотреть Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года
СМИ узнали детали новогоднего корпоратива фракции «Слуга народа»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019