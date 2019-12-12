ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала.

11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа». Затем эфирная сетка ТНТ изменилась. Дальнейшие серии не запланированы к показу.

Представители телеканала объяснили, что появление сериала в эфире было маркетинговым ходом для повышения интереса публики к платной интернет-платформе.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — приводит сообщение пресс-службы ТНТ «РИА Новости».

Сериал «Слуга народа» является сатирическим представлением политической ситуации на Украине. По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского), раздосадованный коррупцией и разрухой в стране, становится президентом.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выход сериала на российском ТВ и рассказал о том, будет ли его смотреть Владимир Путин.