Прямой эфир

СМИ узнали детали новогоднего корпоратива фракции «Слуга народа»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогодний корпоратив для фракции парламента Украины «Слуга народа» пройдет в одном из самых дорогих ресторанов Киева. Об этом украинскому изданию «Страна.UA» рассказали источники во фракции.

Вне себя от рады: почему партия Зеленского оказалась на грани раскола
Депутаты переписываются с проститутками и секретничают с пранкером

По словам собеседников портала, речь идет о столичном заведении CHI. Информацию о локации распространяет каждый заместитель главы фракции через мессенджеры. Мероприятие запланировано на 20 декабря.

Также известно, что на съезде фракции 2 декабря делегатам раздавали приглашения на новогоднее шоу студии «Квартал 95», руководителем которой был Владимир Зеленский до вступления в должность президента Украины.

Концерт артистов состоится 31 декабря там же, где находится ресторан CHI, — в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве. Посетителям обещают «звездных гостей» и выступление певицы Оли Поляковой.

В последнее время депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» всё чаще становятся участниками скандалов. Так, в сентябре-октябре сразу несколько нардепов попались на интимной переписке, в том числе с проституткой, во время заседания парламента.

В ноябре двух депутатов исключили из партии за отказ голосовать за необходимые законопроекты. В том же месяце Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении парламентариев фракции по подозрению во взяточничестве — по данным ведомства, один из нардепов раздавал коллегам зарплату в конвертах.

28 ноября стало известно о снижении рейтинга Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый глава «Слуги народа» призвал партию «быть секси»
Спикер рады назвал срок снятия неприкосновенности с Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019