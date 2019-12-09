СМИ узнали детали новогоднего корпоратива фракции «Слуга народа»

Новогодний корпоратив для фракции парламента Украины «Слуга народа» пройдет в одном из самых дорогих ресторанов Киева. Об этом украинскому изданию «Страна.UA» рассказали источники во фракции.

По словам собеседников портала, речь идет о столичном заведении CHI. Информацию о локации распространяет каждый заместитель главы фракции через мессенджеры. Мероприятие запланировано на 20 декабря.

Также известно, что на съезде фракции 2 декабря делегатам раздавали приглашения на новогоднее шоу студии «Квартал 95», руководителем которой был Владимир Зеленский до вступления в должность президента Украины.

Концерт артистов состоится 31 декабря там же, где находится ресторан CHI, — в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве. Посетителям обещают «звездных гостей» и выступление певицы Оли Поляковой.

В последнее время депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» всё чаще становятся участниками скандалов. Так, в сентябре-октябре сразу несколько нардепов попались на интимной переписке, в том числе с проституткой, во время заседания парламента.

В ноябре двух депутатов исключили из партии за отказ голосовать за необходимые законопроекты. В том же месяце Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении парламентариев фракции по подозрению во взяточничестве — по данным ведомства, один из нардепов раздавал коллегам зарплату в конвертах.

28 ноября стало известно о снижении рейтинга Зеленского.