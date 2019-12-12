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В Кремле оценили отмену сериала «Слуга народа» на российском ТВ

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Фото: kinopoisk.ru
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Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать факт отмены телеканалом ТНТ показа украинского сериала «Слуга народа».

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в редакционную политику. Сериал доступен на разных платформах давно», — сказал он.

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На вопрос о том, смотрел ли сериал глава государства Владимир Путин, Песков напомнил, что еще накануне отрицательно ответил на данный вопрос. 11 декабря он объяснил, что Путин не смотрит сериалы, поэтому и этот «смотреть не будет, ибо времени у него нет».

Телесериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли впервые появился на российском телевидении 11 декабря. В эфире ТНТ вышли первые три серии, после чего показ был отменен, а сетка — изменена.

Однако гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко ранее заверил, что сериал и не планировался к длительному показу. По его словам, картина изначально покупалась для платной онлайн-платформы Premier, а первые серии вышли в эфир в качестве маркетингового хода. В пресс-службе также подтвердили, что возврат сериала на экран не планируется.

В Верховной раде от Зеленского потребовали объяснений за трансляцию сериала в России. Так, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко попросил назвать стоимость сделки и сроки, в которые велись переговоры о продаже прав.

Сериал «Слуга народа» студии «Квартал 95» является сатирическим представлением политической ситуации на Украине. Он вышел на экраны на Украине в 2015 году и стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов. По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Голобородько (в исполнении Зеленского), раздосадованный коррупцией и разрухой в стране, в сердцах выкрикивает эмоциональный монолог. Видео инцидента попадает в Сеть и приносит герою популярность. По просьбе своих учеников он выдвигается в президенты и побеждает на выборах.

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