Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил телеканал Al Arabiya.

По словам Хафтара, его армия начала продвижение из южной части в центр ливийской столицы для ее освобождения от террористов, к которым он причисляет войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС Ливии во главе с Фаизом Сараджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

28 июня Хафтар обвинил Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи. 30 июня ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Сараджем призвал Хафтара прекратить боевые действия.