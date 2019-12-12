США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что американские переговорщики достигли своей цели, и теперь договоренности о торговле с Китаем должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом.

В Белом доме пока отказываются от комментариев.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год.

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.