Время тратить: профицит бюджета составил более 3 трлн рублей

Доходы федерального бюджета за девять месяцев 2019 года превысили 15 трлн рублей. Это примерно на 1 трлн больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с членами кабинета министров. Профицит казны за январь–ноябрь превысил 3 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы за этот период составили чуть более 18 трлн рублей, из которых нефтегазовые — 7,2 трлн рублей. Расходы закрепились на отметке почти в 15,4 трлн рублей. На совещании обсуждались также вопросы выполнения федеральных целевых программ.

Самыми большими статьями расходов стали социальная политика — 4,4 трлн рублей, национальная оборона — 2,47 трлн рублей, безопасность и правоохранительная деятельность — 1,68 трлн рублей. Согласно принятым поправкам в закон о бюджете РФ, профицит по итогам 2019 года ожидается на уровне 1,7% ВВП. В кабмине полагают, что он будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году до 0,5% ВВП и 0,2% ВВП в 2021–2022 годах.

По словам Дмитрия Медведева, позитивно сказываются на доходной части бюджета более стабильные цены на сырье. Также растет вес секторов, не связанных с экспортом углеводородов, его доля в общих доходах уже составляет 60%.

— Тем не менее проблема кассового исполнения расходов в сентябре была существенной — 62,5% к уточненной бюджетной росписи. К декабрю ситуация существенно улучшилась. На 6 декабря этот показатель вырос — примерно до 80% к уточненной бюджетной росписи, — сказал председатель правительства.

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов считает важным фактором наполнения казны рост доли доходов, полученных не в нефтегазовых отраслях.

— Она увеличилась на 1,2% ВВП и сложилась преимущественно за счет роста поступления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и акцизов по подакцизным товарам, — отметил зампред правительства.

Расходные статьи в первых трех кварталах были исполнены на 62,4%. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В Минфине видят тому несколько объяснений. С одной стороны, постоянно увеличиваются объемы вложений в экономику и социальную сферу. С другой стороны, полагает Силуанов, надо подтягивать исполнительскую дисциплину министерств и ведомств, улучшать систему принятия решений по своевременному обеспечению расходования средств.

Сейчас проблемы наблюдаются у Минкомсвязи, «Роскосмоса», Ростуризма и Росавиации. У них уровень исполнения расходов не превышает 40%.

— До конца года осталось чуть более двух недель. Нам предстоит исполнить расходы на сумму около 4 трлн рублей, или порядка 20% от плана, — напомнил глава Минфина, попросив коллег принять все меры.

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Доходы в 2020 году ожидаются на уровне 20,37 трлн рублей, в 2021 году — 21,24 трлн рублей, в 2022 году — 22,05 трлн рублей. Расходы бюджета тоже покажут рост. В 2020 году они составят 19,50 трлн рублей, в 2021 году — 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей.

Также на повестке дня одним из главных вопросов было выполнение федеральных целевых программ — их сейчас 19. Минэкономразвития представило доклад о реализации ФЦП и кассовом исполнении. По этим статьям за девять месяцев 2019 года из бюджета было выделено 164,64 млрд рублей. Большую часть из них направили на «капитальные вложения». В части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ было потрачено чуть менее трети.