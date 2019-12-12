Помощница Петросяна ответила на слухи о свадьбе с юмористом

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на сообщения СМИ о якобы состоявшейся свадьбе с артистом. В своем Instagram-аккаунте 12 декабря она написала, что не будет давать комментарий по поводу своей личной жизни, так как «не считает это возможным».

«Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей», — написала Брухунова.

Она отметила, что не выкладывает в Instagram фотографии, которые считает личными, а соцсеть воспринимает как «публичный фотоальбом». Также Брухунова попросила не называть ее «довеском» к Петросяну и не жалеть ее.

«У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось!» — добавила она.

О планирующейся свадьбе Петросяна с Брухуновой СМИ сообщили 9 декабря со ссылкой на источник из близкого окружения пары, пишет «Газета.ру». Косвенным подтверждением информации стал пост помощницы юмориста в Instagram — Брухунова опубликовала фото с букетом белых цветов.

Бывшая жена артиста Елена Степаненко призналась, что не знает о возможном бракосочетании, и пожелала экс-супругу счастья в новом браке.

Сам же Петросян лишь косвенно опроверг сообщения СМИ, назвав их «оскорблениями и клеветой». В своем Instagram он обвинил журналистов в издевательстве и разборе по косточкам его личной жизни, а подписчикам рассказал о том, как сходил на спектакль в компании адвоката Сергея Жорина, который отстаивал его интересы в бракоразводном процессе со Степаненко.