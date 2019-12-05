Прямой эфир

Актриса Эмма Стоун показала обручальное кольцо

0
Фото: instagram.com/davemccary (@davemccary)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Эмма Стоун выходит замуж за своего бойфренда — продюсера и режиссера Дэйва Маккери. Фото, на котором на безымянном пальце звезды красуется обручальное кольцо, появилась на странице Маккери в Instagram 5 декабря.

Никаких комментариев к фото мужчина не опубликовал, но поклонники уже засыпали пару поздравлениями.

Роман 31-летней Стоун и 34-летнего Маккери начался в 2017 году. Актриса — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

Стоун прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Бердмэн», «Фаворитка», «Зомбилэнд», «Новый Человек-паук» и «Ла-ла-лэнд». Последний принес ей «Оскар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке
Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019