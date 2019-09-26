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Внучка Елизаветы II объявила о помолвке

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Фото: instagram.com/Princess Eugenie (@princesseugenie)
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31-летняя принцесса Беатрис, дочь среднего сына королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю, и ее возлюбленный 35-летний Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке в четверг, 26 сентября.

«Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году», — цитирует «РИА Новости» заявление герцога Йоркского. О дополнительных деталях будет сообщено позднее, пишет «Москва 24».

В заявлении жениха и невесты говорится, что пара счастлива в связи с тем, что может поделиться новостями о помолвке.

«Мы так рады вместе начать это жизненное приключение и ждем не дождемся свадьбы. У нас множество общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет очень помогать нам в последующие годы, полные любви и счастья», — отмечается в сообщении.

Моцци занимается бизнесом в сфере недвижимости, пишет сайт aif.ru. Его родители давно знакомы с герцогом и герцогиней Йоркскими. От предыдущего брака у Мапелли Моцци есть двухлетний сын.

24 сентября сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили королевский протокол во время их первой официальной заграничной поездки. Герцог и герцогиня Сассекские отправились в турне в ЮАР.

Вопреки требованиям протокола супруги попросили представителей общественности отказаться от официальных обращений и поклонов во время приветствия, а вместо этого предложили встречать их по именам.

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