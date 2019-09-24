Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили королевский протокол во время их первой официальной заграничной поездки. Герцог и герцогиня Сассекские отправились в турне в ЮАР.

Как пишет The Sun 24 сентября, вопреки требованиям протокола супруги попросили представителей общественности отказаться от официальных обращений, например «ваше королевское высочество», и поклонов во время приветствия, а вместо этого предложили встречать их по именам.

Издание утверждает, что герцог и герцогиня решили более непринужденно подойти к своей первой семейной поездке и не отказывают себе в желании обниматься или целоваться на людях, что не свойственно членам британской монаршей семьи, отмечает Mirror.

В то же время эксперты отмечают, что реверансы и официальные обращения не прописаны в королевском протоколе, поэтому супруги вправе просить окружающих отказаться от формальностей во время встреч.

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей. В ходе выступления Маркл заявила, что приехала в ЮАР как «член британской королевской семьи, мать, жена, цветная женщина и сестра» южноафриканок, чем вызвала бурю аплодисментов.

Арчи — четырехмесячному сыну Маркл и принца Гарри, которого чета взяла с собой в поездку, — совет женщин-старейшин дал имя Нцика, которое означает «стержень силы», после чего монаршие особы станцевали традиционный танец вместе с представителями делегации, пишет Daily Mail.

Ранее в сентябре британские СМИ писали, что герцог и герцогиня Сассекские обидели королеву Елизавету II, отказавшись посетить замок Балморал.