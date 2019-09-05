Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от предложения британской королевы Елизаветы II посетить замок Балморал и тем самым обидели ее. Об этом пишет таблоид The Sun.

Ежегодно в этой резиденции в Шотландии королева проводит два летних месяца. Однако пара отказалась от визита, поскольку их четырехмесячный сын Арчи еще не окреп для таких поездок.

При этом источник издания утверждает, что Елизавета II была сильно разочарована подобным ответом, поскольку ребенок в течение неделе был на Ибице, а после отправился с родителями на встречу с Элтоном Джоном во Францию.

Кроме того собеседник предположил, что инициатором отказала была Меган Маркл, которой мало развлечений в шотландском поместье королевы.

18 августа стало известно, что Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл.