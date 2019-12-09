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Степаненко пожелала счастья Петросяну и его новой жене

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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
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Юмористка Елена Степаненко прокомментировала сообщения о браке своего бывшего супруга Евгения Петросяна с молодой помощницей.

«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — приводит ее слова издание Super в понедельник, 9 декабря.

Ранее в понедельник стало известно, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего юмориста этот брак стал пятым, уточняет телеканал «Звезда».

Петросян и Брухунова пока никак не комментировали данную информацию.

В начале августа 2018 года Степаненко подала на развод с юмористом, а также иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. Супруги, прожившие вместе 33 года, официально развелись 16 ноября.

В середине октября того же года СМИ сообщили, что новая спутница Петросяна, вероятно, ждет от него ребенка.

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