Раскрыты детали романов новой спутницы Петросяна

Общая знакомая юмориста Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко раскрыла журналистам детали о романах новой спутницы артиста.

Как стало известно РЕН ТВ, когда Татьяна Бурхунова пришла работать к Петросяну, то у нее начались отношения с директором артиста. 18-летняя студентка стала работать у 73-летнего мужчины, но через три года тот умер.

После этого Бурхунова стала работать непосредственно с самим Евгением Петросяном и стала художественным руководителем его театра.

Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись 16 ноября. Юмористы были женаты более 30 лет. В начале августа Степаненко подала на развод, а также иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск.

В апреле стало известно, что Петросян не может оплатить коммунальные услуги за квартиру, в которой живет его бывшая жена, и экспертизу имущества из-за того, что его счета заблокированы в рамках процесса по разделу собственности. Коммунальные счета за квартиру в Зачатьевском переулке в Москве составляют около 300 тыс. рублей ежемесячно.