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Петросян ответил на слухи о свадьбе фотографией с адвокатом Жориным

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Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
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Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения СМИ о свадьбе со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Пост опубликован в Instagram артиста.

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Петросян опубликовал фотографию, на которой он снят вместе с адвокатом Сергеем Жориным, представлявшем его интересы во время развода с артисткой Еленой Степаненко. В подписи говорится, что в то время, как СМИ «издеваются и разбирают по косточкам» его личную жизнь, что он считает «позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», он побывал «на настоящем театральном празднике» — спектакле «Ревизор» с Владимиром Машковым в главной роли.

Петросян подробно разобрал спектакль, высоко оценив образы и игру актеров. При этом ни прямого подтверждения, ни опровержения информации о свадьбе в посте нет.

СМИ сообщили о планирующемся бракосочетании Петросяна 9 декабря. Источником информации был некий человек из близкого окружения пары. Кроме того, косвенным подтверждением служило фото из соцсетей Брухуновой с букетом, похожим на свадебный. Степаненко, которой журналисты задали соответствующий вопрос, ответила, что она не в курсе, и добавила, что если это правда, то она желает молодоженам счастья.

В начале августа 2018 года Степаненко подала на развод с юмористом, а также иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. Супруги, состоявшие в браке более 30 лет, официально развелись 16 ноября того же года. Имущественный спор пока не закончен.

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