Петросян решил сдать квартиру вместе с проживающей в ней Степаненко

Юморист Евгений Петросян выставил свою квартиру в Зачатьевском переулке в центре Москвы для аренды вместе с бывшей супругой Еленой Степаненко, которая отказывается съезжать оттуда. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал адвокат народного артиста РСФСР Сергей Жорин.

По словам представителя интересов артиста, все счета Петросяна и Степаненко были заморожены в связи с длительным бракоразводным процессом. В условиях нехватки средств юморист решил сдать недвижимость. Вырученные деньги пойдут на оплату коммунальных расходов и на жизнь самой Степаненко.

Защитник Петросяна отметил, что по оценке стороны артиста квартира на Зачатьевском стоит 369 млн рублей, а по оценке со стороны Степаненко — 529 млн.

«Всё это время коммуналку платил Евгений Петросян, так как жилплощадь юридически принадлежит ему. Но суд заблокировал все счета юмористов. Не так давно один из счетов удалось разблокировать, но денег уже не хватает. Появились долги», — цитирует адвоката сайт kp.ru.

Суд расторгнул брак Петросяна и Степаненко 16 ноября прошлого года. Процесс раздела имущества проходит отдельно, напоминает НСН.

Ранее 1 марта в Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества Петросяна и Степаненко. С этого месяца его подзащитный перестанет платить за квартиру, в которой проживает бывшая супруга, заявил Жорин. Он добавил, что счета за квартиру составляют примерно 300 тыс. рублей в месяц.

Заседание перенесли на 22 марта по ходатайству стороны Степаненко. Поводом для этого стало то, что от Минюста до сих пор не пришел ответ о проведении объективной оценки имущества.