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Петросян отказался платить за квартиру Степаненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В пятницу, 1 марта, в Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества известных артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат юмориста Сергей Жорин заявил, что с этого месяца его подзащитный перестанет платить за квартиру, в которой проживает бывшая супруга.

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По ходатайству стороны Степаненко заседание перенесли на 22 марта. Поводом для этого стало то, что адвокатам до сих пор не пришел ответ от Минюста, к которому они обратились с просьбой о проведении объективной оценки имущества.

При этом Жорин считает, что Степаненко просто сама себя перехитрила, изначально предоставив необъективную оценку имущества с многократно завышенной стоимостью. 

«Мы заявляем, что с этого месяца отказываемся платить счета за квартиру, в которой проживает Степаненко, а оплачивает Петросян Это очень большая по площади квартира, так что и счета за нее соответствующие — в месяц примерно 300 тыс. рублей», — заявил адвокат, которого цитирует «Московский комсомолец».

Адвокат Степаненко отметила, что ее оппонент ведет себя очень непорядочно и некрасиво.

«Он постоянно оскорбляет ее в своих высказываниях, мы же ни разу не позволили даже слова сказать в сторону Евгения Вагановича (Петросяна — ред.)», — заключила она.

27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.

Петросян и Степаненко официально развелись 16 ноября прошлого года. Они состояли в браке более 30 лет. В начале августа Степаненко подала на развод и иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск.

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