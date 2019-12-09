СМИ сообщили о женитьбе Петросяна на его помощнице

Российский юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом сообщается в понедельник, 9 декабря, на сайте kp.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения пары.

«Они поженились в начале декабря», — рассказал собеседник журналистов.

Сама Брухунова 6 декабря выложила в Instagram снимок букета из белых цветов, напоминающий свадебный, сообщает телеканал «360».

Для 74-летнего Петросяна брак с Брухуновой стал пятым, уточняет телеканал «Звезда».

Петросян и Брухунова пока никак не комментировали данную информацию.

В начале августа 2018 года экс-супруга юмориста Елена Степаненко подала на развод, а также иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. Супруги прожили вместе 33 года.

В середине октября того же года СМИ сообщили, что новая спутница Петросяна, вероятно, ждет от него ребенка.