СМИ сообщили о женитьбе Петросяна на его помощнице
Российский юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом сообщается в понедельник, 9 декабря, на сайте kp.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения пары.
«Они поженились в начале декабря», — рассказал собеседник журналистов.
Сама Брухунова 6 декабря выложила в Instagram снимок букета из белых цветов, напоминающий свадебный, сообщает телеканал «360».
Для 74-летнего Петросяна брак с Брухуновой стал пятым, уточняет телеканал «Звезда».
Петросян и Брухунова пока никак не комментировали данную информацию.
В начале августа 2018 года экс-супруга юмориста Елена Степаненко подала на развод, а также иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. Супруги прожили вместе 33 года.
В середине октября того же года СМИ сообщили, что новая спутница Петросяна, вероятно, ждет от него ребенка.