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Экс-мэр Челябинска частично признал вину во взяточничестве

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Фото: пресс-служба Администрации города Челябинска
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Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев частично признал вину во взяточничестве и попросил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест. Заседание Центрального районного суда состоялось 12 декабря.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра, «подзащитный частично признал обвинение». Статья обвинения не указывается.

Сторона защиты настаивает на назначении Тефтелеву домашнего ареста ввиду имеющихся у него заболеваний — сахарного диабета второго типа и гипертонической болезни. Об этом попросил и сам экс-глава Челябинска, пишет «РИА Новости».

Накануне, 11 декабря следователи возбудили уголовное дело о получении взятки (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) против двух бывших сотрудников администрации Челябинска. По данным следствия, они получили деньги от представителя коммерческой организации за помощь при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Как пишут СМИ, речь идет о Тефтелеве, который также занимал пост вице-губернатора региона. В тот же день, 11 декабря, источники газеты «Известия» сообщили о задержании экс-мэра в Магнитогорске. Также прошли обыски в офисе строительной компании депутата городской Думы Сергея Селещука, который считается близким к бывшему чиновнику. Предположительно, следственные мероприятия могут быть связаны с хищениями при строительстве детских садов в Челябинске.

Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск с августа 2015 года по ноябрь 2018 года. С должности заместителя губернатора региона он уволен в конце апреля 2019 года.

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