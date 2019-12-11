Сотрудники ФСБ задержали экс-мэра Челябинска

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор региона Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили источники в силовых структурах региона.

В Челябинске прошли обыски в офисе компании депутата гордумы Сергея Селещука, считавшегося близким экс-чиновнику.

«Подтверждаем, работали УФСБ и СК челябинские», — рассказал «Известиям» источник. По его словам, обыски в офисе стройкомпании Селещука связаны с хищениями на госконтрактах по строительству объектов социальной сферы.

Как отметил источник, обвинение Серещуку и Тефтелеву пока не предъявили. По его словам, бывшему мэру Челябинска грозит превышение должностных полномочий и мошенничество, а Серещуку — мошенничество.

Евгений Тефтелев был мэром Челябинска с 2015 года по 2018 год.

На прошлой неделе бывший высокопоставленный чиновник Подмосковья Алексей Валов был арестован Бабушкинским судом столицы. Бывшему замминистра предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).