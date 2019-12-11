Двух экс-чиновников в Челябинске заподозрили во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении двух бывших сотрудников городской администрации в Челябинске. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону в среду, 11 декабря.

Дело против двух бывших сотрудников администрации города возбуждено по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, в период исполнения должностных обязанностей подозреваемые получили взятку от представителя коммерческой организации за помощь при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Устанавливаются обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, они сопровождают уголовное дело.

При этом ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что фигурантом уголовного дела стал экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор региона Евгений Тефтелев. Источник агентства в экстренных службах добавил, что бывший градоначальник находится на допросе в Челябинске. Ранее в среду источники газеты «Известия» в силовых структурах Челябинской области заявили, что сотрудники ФСБ задержали Тефтелева в Магнитогорске.

По словам собеседника газеты, в Челябинске прошли обыски в офисе строительной компании депутата городской Думы Сергея Селещука, который считается близким к экс-чиновнику. Следственные действия связаны с хищениями на госконтрактах по строительству объектов социальной сферы. Источник ТАСС, близкий к следствию, отмечает, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

По словам собеседника «Известий», обвинение Серещуку и Тефтелеву еще не предъявили. Бывшему главе Челябинска грозит обвинение в превышении должностных полномочий и мошенничестве, а Серещуку — в мошенничестве.

Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск с августа 2015 года по ноябрь 2018 года. С должности заместителя губернатора региона он уволен в конце апреля 2019 года.