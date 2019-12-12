Атамбаева обвинили в попытке насильственно захватить власть в Киргизии

Государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке утверждает, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию. Об этом 12 декабря сообщили «РИА Новости».

«Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране», — зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров в ходе заседания парламента 12 декабря.

Согласно выводам госкомиссии, Атамбаев заранее готовился дать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов, организовывая провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами из числа его сторонников. Предполагалось, что таким образом граждане будут мобилизованы на выступления против власти. В дальнейшем, планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками и мародерством.

Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. Силовики пришли в его резиденцию под Бишкеком, но встретили ожесточенное сопротивление. В результате штурма пострадали 52 человека, один из силовиков погиб. Позднее бывший глава государства сдался после продолжительных переговоров, его арестовали 9 августа.

Генпрокуратура Киргизии возбудила против сторонников Атамбаева дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников. Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Позже бывшему главе государства предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Также глава государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил госпереворот. 25 октября суд Первомайского района Бишкека продлил арест Атамбаева до 26 декабря.