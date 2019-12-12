Памятную доску Николаю Рериху установили в Выборге

В Ленинградской области в Выборге установили памятную доску художнику Николаю Рериху. Она появилась на боковом фасаде одного из домов на улице Тургенева.

Идея установки доски принадлежит историку и искусствоведу Анастасии Мартыновой. По ее словам, которые приводит телеканал «78», Рерих бывал в Выборге довольно часто, а с октября 1918 года по май 1919 года он жил в доме, на котором сейчас установили доску. Там он написал многие свои картины.

В областном комитете по культуре, в свою очередь, отметили, что эта памятная доска существенно повысила значимость дома, который является памятником архитектуры. Теперь жители будут знать, что в нем не только останавливался Владимир Ленин, но и проживала семья Рерихов.

Стоимость установки доски составила 22,5 тыс. рублей. Эту сумму собрали в 2018 году с помощью краудфандинга на платформе областьдобра.рф. У проекта 35 дарителей, около половины из них пожелали сохранить анонимность.

Ранее сообщалось о планах властей отреставрировать в городах Выборг и Новая Ладога четыре дома, являющихся объектами культурного наследия.