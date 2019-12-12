Источник «Нарцисс» отреставрируют в парке Монрепо в Выборге

В Выборге в музее-заповеднике «Парк Монрепо» начались реставрационные работы у источника «Нарцисс». Специалисты оценят предстоящий объем работ после того, как оттуда откачают всю воду.

Пока удалось лишь демонтировать павильон и верхний блок каптажного колодца. Вокруг источника убрали грунт, и, таким образом, появилась уникальная возможность увидеть подземные камни источника.

Реставраторы не планируют демонтировать нижние ряды колодца. Сейчас уровень воды в нем довольно низкий, поскольку выход воды сдерживал окружающий грунт. После того как его убрали, вода сразу ушла, сообщает телеканал «78».

Реставрацию каптажного колодца планируют завершить через 40 дней. Специалисты уверены, что источник удастся восстановить, несмотря на откачку воды. Уже сейчас видно, что вода продолжает туда поступать. Задача реставраторов — сохранить герметичность колодца.

В конце ноября сообщалось о завершении реставрации Чесменской колонны в Царском Селе.