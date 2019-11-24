Ханский дворец в Бахчисарае отреставрируют к 2021 году

Полную реставрацию резиденции крымских ханов в Бахчисарайском дворце завершат в 2021 году. Ее проводят впервые за пятивековую историю сооружения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье, 24 ноября.

«Реставрация в процессе. Всё идет по плану, по графику. Работа тонкая… Закончим в 2021 году», — приводит его слова ТАСС.

По данным министерства культуры республики Крым, на восстановление внешнего облика Ханского дворца понадобится около 2 млрд рублей. Противоаварийные работы начались еще в 2016 году. За это время специалисты устранили течь северного ската крыши и заменили кровлю на мечети.

Глава министерства Арина Новосельская рассказала, что комплекс будет отреставрирован полностью. Его поделили на 16 объектов, чтобы не закрывать Ханский дворец.

Сейчас строительно-монтажные работы идут в большой мечети, главном корпусе дворца и Соколиной башне.

Летом сообщалось, что реставрационные работы на 14 объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить к концу 2022 года. В частности, на территории Ханской мечети запланированы реставрация каменной кладки, декоративных деталей и крыши восточного и западного минарета, выравнивание аркады восточной галереи.

Ханский дворец в Бахчисарае относится к наиболее посещаемым туристами историческим памятникам в Крыму. Старейшие постройки датируются 1532 годом. Он является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. На протяжении столетий дворец служит символом государственной власти ханской семьи и сейчас является одной из визитных карточек полуострова.