Стали известны подробности реставрации Ханского дворца в Бахчисарае

Реставрационные работы на 14 объектах Ханского дворцы в Бахчисарае планируют завершить к концу 2022 года. Министр культуры Крыма Арина Новосельская подробно рассказала, на что направят предусмотренные по федеральной целевой программе 2 млрд рублей.

По ее словам, основные виды работ направлены на сохранение аутентичного облика уникальных памятников, сообщает Крыминформ. В частности, на территории Ханской мечети запланированы реставрация каменной кладки, декоративных деталей и крыши восточного и западного минарета, выравнивание аркады восточной галереи. На Соколиной башне под современное использование приспособят помещения башни и смотровой площадки, восстановят историческое кровельное покрытие, усилят несущие конструкции здания.

«Работы по Екатерининской миле: воссоздание на вершине памятника бронзового орла литым методом (герб правления Екатерины II), реставрация надписей на русском и арабском языках, устранение следов биопоражения, замена цоколя с гранитного на песчаник, обработка памятника», — подытожила министр. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости увеличить выставочные площади Ханского дворца после реконструкции.

Напомним, строители намерены воссоздать прямоугольный фонтан. Конструкция существовала в XVIII веке. Во время археологических изысканий специалисты обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса.

Ханский дворец в Бахчисарае относится к наиболее посещаемым туристами исторических памятников в Крыму. Старейшие постройки датируются 1532 годом. Он является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. На протяжении столетий дворец служит символом государственной власти ханской семьи и сейчас является одной из визитных карточек полуострова.