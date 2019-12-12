В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружили останки пассажиров

Мэр чилийской области Магальянес Хосе Фернандес сообщил об обнаружении останков пассажиров разбившегося по пути в Антарктиду самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Чили. Об этом пишет в четверг, 12 декабря, издание El Comercio.

«Согласно информации, которую мы получили сегодня от военно-воздушных сил, были обнаружены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту», — сказал Фернандес.

Чиновник назвал новости «очень грустными» и выразил свою поддержку семьям погибших.

Информацию об обнаружении останков также подтвердила родственница одного из погибших. Она подчеркнула, что семьи пассажиров самолета уже не надеятся увидеть своих близких живыми.

«Нашим семьям сообщили о найденных в море человеческих останках. У нас больше нет надежды на выживших», — написала она в Twitter.

Nuestras familias han sido informadas que han encontrado partes de cuerpos humanos en el mar. Ya no tenemos esperanzas de sobrevivientes. Momentos muy duros para nosotros que espero den perspectiva y unan al país en honor a las víctimas. My cuñado descansa en paz. #C130 #Hercules — Ximena Hartsock (@ximenahartsock) 12 декабря 2019 г.

Hercules C130 вылетел с авиабазы Чабунко в городе Пунта-Аренас 9 декабря. Самолет перевозил персонал, который должен осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу. На его борту находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир. Через несколько часов он перестал выходить на связь.

10 декабря ВВС Чили подтвердили, что пропавший самолет разбился.