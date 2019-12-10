Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.

Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно через час после вылета с авиабазы в городе Пунта-Аренас. Направлялся самолет на чилийскую антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы.

«На борту Hercules C130 находятся 38 человек, из которых 17 являются членами экипажа, 21 – пассажирами», - приводит сообщение ТАСС.

По данным ВВС, самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.

К поискам привлечены военные и спасатели.

В ноябре более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго.