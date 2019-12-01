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Боевики в Камеруне обстреляли пассажирский самолет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел при подлете к аэропорту Баманда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании в воскресенье, 1 декабря.

По данным авиаперевозчика, пострадавших нет. Лайнер благополучно приземлился, Cameroon Airlines оценивает нанесенный ей ущерб.

Инцидент произошел утром в воскресенье в районе, где боевики-сепаратисты сражаются с армией правительства страны.

В регионе действует группировка «Боко Харам» (запрещена в России), которая стремится ввести шариат в Нигерии, а также подозревается в нападениях и терактах в Камеруне и Чаде. В 2015 году боевики присягнули запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») и сменили название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства».

Правительство Камеруна с ноября 2017 года проводит на северо-западе страны военную операцию по пресечению деятельности сепаратистов. ТАСС со ссылкой на данные ООН отмечает, что за это время из-за постоянной опасности нападения боевиков на местные поселения более 430 тыс. камерунцев покинули свои дома в регионе.

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